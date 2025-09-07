Buitenlandse schoonmakers voeren actie tegen asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Vele honderden schoonmakers en andere huishoudelijke medewerkers voeren zondag actie in Den Haag. Ze demonstreren tegen de asielvoorstellen van het demissionaire kabinet. De 'migrant domestic workers' kunnen door die aangescherpte regels worden blootgesteld aan "uitbuiting en rechteloosheid", zegt de organiserende vakbond FNV Schoonmaak.

De demonstratie begon tegenover station Den Haag Centraal. Mensen daar dragen spandoeken en borden met teksten als 'Make Empathy Great Again' en 'Bescherm mensen, geen grenzen'. Op een Nederlandse vlag staat de tekst 'Wie hier is, is van hier'.

De betogers willen langs de Hofvijver en door het centrum van Den Haag lopen, om weer uit te komen op de plek waar ze waren begonnen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde er onlangs voor om het strafbaar te maken illegaal in Nederland te verblijven. Ook hulp aan die mensen zou dan strafbaar worden. De organisatoren van het protest willen dat de Eerste Kamer tegen het voorstel stemt.

Na een kritisch oordeel van de Raad van State, die zei dat zelfs het geven van een kop soep strafbaar zou worden, wil het demissionaire kabinet de plannen aanpassen. Die wijziging moet dan wel eerst weer door de Tweede Kamer.