ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Huidige fractieleden blijven na ruzie top 3 van kieslijst DENK

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 13:31
anp070925058 1
DEN HAAG (ANP) - De drie huidige leden van de Tweede Kamerfractie van DENK staan op de eerste drie plaatsen van de kieslijst. Eerder stapte lijsttrekker en fractievoorzitter Stephan van Baarle nog op na een ruzie met het toenmalige partijbestuur. Sindsdien is het partijbestuur vertrokken en Van Baarle teruggekeerd.
Doğukan Ergin en Ismail el Abassi staan op de tweede en derde plek. Daarna volgen twee vrouwen: Elif Esen en Nassira Abaâziz.
De ruzie draaide om een verschil tussen de voorgestelde lijst van het bestuur en de wensen van de Kamerfractie. De partij schaarde zich achter de fractie, waarop het bestuur zich terugtrok. Voormalig Kamerlid Tunahan Kuzu is nu partijvoorzitter.
Vorig artikel

Wil je nu echt minder op je smartphone zitten? Zes tips waarmee het wél lukt

Volgend artikel

Buitenlandse schoonmakers voeren actie tegen asielwetten

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

anp060925091 1

Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

anp060925099 1

VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA in kabinet gaat

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

197714869_m

Wetenschappers maken plastic dat koolstof 'opeet' uit de lucht