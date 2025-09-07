Huidige fractieleden blijven na ruzie top 3 van kieslijst DENK

DEN HAAG (ANP) - De drie huidige leden van de Tweede Kamerfractie van DENK staan op de eerste drie plaatsen van de kieslijst. Eerder stapte lijsttrekker en fractievoorzitter Stephan van Baarle nog op na een ruzie met het toenmalige partijbestuur. Sindsdien is het partijbestuur vertrokken en Van Baarle teruggekeerd.

Doğukan Ergin en Ismail el Abassi staan op de tweede en derde plek. Daarna volgen twee vrouwen: Elif Esen en Nassira Abaâziz.

De ruzie draaide om een verschil tussen de voorgestelde lijst van het bestuur en de wensen van de Kamerfractie. De partij schaarde zich achter de fractie, waarop het bestuur zich terugtrok. Voormalig Kamerlid Tunahan Kuzu is nu partijvoorzitter.