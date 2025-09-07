ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese kritiek op enorme Russische aanval op Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 07 september 2025 om 13:59
anp070925060 1
BRUSSEL (ANP) - Meerdere Europese leiders hebben kritiek op Rusland geuit na een enorme aanval op Oekraïne. Dit was volgens Kyiv de grootste luchtaanval sinds het begin van de oorlog. Het Kremlin "bespot opnieuw de diplomatie", stelt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
Ze verklaart dat Rusland "het internationaal recht vertrapt en willekeurig doodt". Ze herhaalt dat "Europa achter Oekraïne staat en dat zal blijven doen". "We versterken de Oekraïense strijdkrachten, werken aan duurzame veiligheidsgaranties en scherpen de sancties aan om de druk op Rusland te vergroten. Het doden moet stoppen."
Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft zijn steun uitgesproken. "Samen met Oekraïne en onze partners staan we voor vrede", aldus Macron, die met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gesproken. "Rusland daarentegen raakt steeds dieper verstrikt in de logica van oorlog en terreur."
Vorig artikel

Buitenlandse schoonmakers voeren actie tegen asielwetten

Volgend artikel

OPEC+ stevent af op akkoord om opnieuw meer olie op te pompen

POPULAIR NIEUWS

ANP-413685298

Explosieve chaos dreigt woensdag in heel Frankrijk: Fransen protesteren massaal tegen verlies van 2 van hun 40 vakantiedagen

anp060925091 1

Geheimzinnige sociale mediabeweging wil Frankrijk blokkeren

Scherm­afbeelding 2025-09-07 om 07.44.42

Klaas Dijkhoff zou bij de oude PvdA horen als de VVD niet bestond

anp060925099 1

VVD overweegt oppositierol als GroenLinks-PvdA in kabinet gaat

shutterstock_627309131

Katten kunnen ook dement worden: let op deze 8 signalen

ANP-511665720

De seizoenen op aarde lopen flink uit de pas, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte