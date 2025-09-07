Europese kritiek op enorme Russische aanval op Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Meerdere Europese leiders hebben kritiek op Rusland geuit na een enorme aanval op Oekraïne. Dit was volgens Kyiv de grootste luchtaanval sinds het begin van de oorlog. Het Kremlin "bespot opnieuw de diplomatie", stelt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Ze verklaart dat Rusland "het internationaal recht vertrapt en willekeurig doodt". Ze herhaalt dat "Europa achter Oekraïne staat en dat zal blijven doen". "We versterken de Oekraïense strijdkrachten, werken aan duurzame veiligheidsgaranties en scherpen de sancties aan om de druk op Rusland te vergroten. Het doden moet stoppen."

Ook de Franse president Emmanuel Macron heeft zijn steun uitgesproken. "Samen met Oekraïne en onze partners staan we voor vrede", aldus Macron, die met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gesproken. "Rusland daarentegen raakt steeds dieper verstrikt in de logica van oorlog en terreur."