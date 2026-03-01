ECONOMIE
Buitenlandse Zaken ontvangt 1000 telefoontjes uit Midden-Oosten

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 14:03
anp010326121 1
DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ongeveer duizend informatieverzoeken gekregen van Nederlanders in het Midden-Oosten. De mensen maken zich zorgen over hun veiligheid of vragen naar mogelijkheden om te vertrekken.
De situatie in de regio is gespannen en onzeker, ziet Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft het contactcentrum opgeschaald om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan.
Zaterdagmiddag sprak het ministerie van honderden telefoontjes, minder dan een halve dag na de eerste aanvallen op Iran en Iraanse tegenaanvallen op landen in de regio.
