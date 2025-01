Bulgaarse oud-premier Petkov aangeklaagd voor machtsmisbruik

SOFIA (ANP/AFP) - De Bulgaarse oud-premier Kiril Petkov is aangeklaagd voor machtsmisbruik. Hij liet in maart 2022 zijn voorganger Bojko Borisov en twee van diens politieke bondgenoten oppakken in een onderzoek naar corruptie en misbruik van EU-geld. Volgens de aanklagers had Petkov juridisch niet het recht om die arrestaties te bevelen.

Borisov en de andere twee kwamen destijds al na een dag vrij, zonder aanklachten tegen hen. Er waren volgens de toenmalige aanklagers procedurele fouten gemaakt en er was te weinig bewijs. De conservatieve Borisov ontkent dat er sprake was van corruptie en heeft verklaard dat Petkov hem wilde arresteren om hem te vernederen.

Bulgarije is volgens transparantiewaakhonden een van de corruptste landen van de Europese Unie. In 2020 gingen mensen massaal de straat op tegen corruptie in de regering van Borisov. Petkov won de verkiezingen in 2021 met de belofte een einde te maken aan corruptie. Sindsdien verkeert het land in politieke chaos. Er vinden minstens elk jaar nieuwe verkiezingen plaats omdat het niet lukt om een stabiele regering te vormen. De partij van Borisov heeft de laatste verkiezingen gewonnen in oktober, maar een coalitie lijkt nog ver weg.