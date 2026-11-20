DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten geeft vicepresident Sybrand Buma van de Raad van State de vrije hand bij het adviseren over een betere omgang van het minderheidskabinet met de oppositie. "De inhoud en inrichting van uw werkzaamheden is geheel aan u", schrijft de premier in een brief aan Buma die vrijdag is verstuurd.

Het kabinet wil met "constructieve oppositiepartijen" tot afspraken komen over "een gedragen financieel raamwerk of fundament". De coalitiepartijen hebben daar onderling wel afspraken over gemaakt, maar de oppositie sprak al in het debat over de regeringsverklaring in februari eensgezind uit zich daar niet door gebonden te voelen.

De zoektocht naar een meerderheid voor het belastingplan voor volgend jaar verliep chaotisch en leidde afgelopen week bijna tot de val van het kabinet. D66 en CDA sloten een akkoord met PRO en Volt, tot ongenoegen van de VVD, die daarop tegen het plan stemde. Na vier dagen crisisberaad besloten de partijen toch door te gaan en Buma om raad te vragen om herhaling te voorkomen.

Begrotingsproces

Jetten vraagt Buma te onderzoeken "wat een mogelijke vorm is of mogelijke vormen zijn waarin een minderheidskabinet en de Kamer optimaal kunnen samenwerken om het begrotingsproces ordentelijk te laten verlopen". Daarbij nodigt hij hem ook uit in te gaan op hoe het de afgelopen maanden ging, en wat daar "anders en beter" aan kan.

De Raad van State laat weten dat Buma maandag aan de klus begint. Hij voert die "in vertrouwelijkheid" uit en doet daar pas na afloop mededelingen over. Het kabinet heeft hem gevraagd "zo mogelijk binnen een maand" verslag uit te brengen.