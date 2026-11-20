FRANKFURT/BERLIJN (ANP/DPA) - In veel Duitse plaatsen zijn vrijdag betogingen van jongeren begonnen, vooral tegen de voorgenomen dienstplicht. Scholieren hebben voor de manifestaties gestaakt. Het is een van de protestdagen van de jongerenbeweging 'Gen Z regelt'.

De demonstraties verlopen volgens verscheidene media in het land overwegend rustig, met minder deelnemers dan verwacht. Volgens de politie van Frankfurt zijn er daar naar schatting zeshonderd jongeren bijeengekomen voor de "de schoolstaking tegen dienstplicht". Ze droegen onder meer spandoeken met de tekst: "De rijken willen oorlog, de jongeren een toekomst."

In Berlijn waren veel betogers aangemeld, maar volgens de politie was er op het hoogtepunt een half uur een manifestatie met 4500 deelnemers in stadsdeel Kreuzberg. In Keulen is in de regen een grote protestmars begonnen met veel deelnemers, maar ook daar minder dan verwacht, of bij de politie minder dan gevreesd.

Ook in ons land waren er vrijdag soortgelijke protesten in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.