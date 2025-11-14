ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buma na opstappen Wijers: had het graag met z'n tweeën gedaan

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 15:50
anp141125191 1
DEN HAAG (ANP) - Sybrand Buma (CDA) was graag met twee informateurs verder gegaan, maar vanwege de planning gaat hij nu alleen verder. Dat zegt de informateur vrijdagmiddag na het opstappen van zijn mede-informateur Hans Wijers. Hij betreurt het vertrek van de oud-minister van D66.
D66 en CDA gaan de komende drie weken onderhandelen. Ze besloten geen vervanger voor Wijers aan te wijzen. "Ik had dit ook niet van tevoren zo bedacht," zegt Buma tegen de verzamelde pers.
Wijers stapte eerder vrijdag op nadat hij had gehoord dat NRC wilde publiceren over een privébericht waarin hij VVD-leider Dilan Yeşilgöz "een feeks" heeft genoemd.
Dat Wijers niet kon aanblijven, was voor Buma ook snel duidelijk. "Het kon niet anders." Buma sprak de verwachting uit dat er nog meer discussie zou komen over het appje en dat het proces daarmee niet geholpen zou zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

shutterstock_605262914

Prijsverschillen tot 85%: De duurste én goedkoopste Europese skigebieden deze winter

13601239_m

Dit is waar je angst vandaan komt: het zit letterlijk tussen je twee oren

Loading