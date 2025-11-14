Buma na opstappen Wijers: had het graag met z'n tweeën gedaan

DEN HAAG (ANP) - Sybrand Buma (CDA) was graag met twee informateurs verder gegaan, maar vanwege de planning gaat hij nu alleen verder. Dat zegt de informateur vrijdagmiddag na het opstappen van zijn mede-informateur Hans Wijers. Hij betreurt het vertrek van de oud-minister van D66.

D66 en CDA gaan de komende drie weken onderhandelen. Ze besloten geen vervanger voor Wijers aan te wijzen. "Ik had dit ook niet van tevoren zo bedacht," zegt Buma tegen de verzamelde pers.

Wijers stapte eerder vrijdag op nadat hij had gehoord dat NRC wilde publiceren over een privébericht waarin hij VVD-leider Dilan Yeşilgöz "een feeks" heeft genoemd.

Dat Wijers niet kon aanblijven, was voor Buma ook snel duidelijk. "Het kon niet anders." Buma sprak de verwachting uit dat er nog meer discussie zou komen over het appje en dat het proces daarmee niet geholpen zou zijn.