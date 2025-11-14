Man (69) vast na grootste cocaïnevondst ooit in haven Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Een 69-jarige man uit Amsterdam zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4500 kilo cocaïne via de haven van Amsterdam. De douane vond de drugs op 13 juni verstopt tussen een lading hout uit Ghana. Volgens het Openbaar Ministerie betreft het de grootste cocaïnevangst ooit in de Amsterdamse haven.

De container met hout was bestemd voor een Duits bedrijf. Het OM spreekt van een schijnconstructie. Het bedrijf zou een dekmantel zijn voor internationale drugstransporten. Een 72-jarige man uit het Brabantse Chaam werd volgens het OM als katvanger gebruikt. Hij kreeg een vergoeding om de onderneming op zijn naam te zetten. Onderzoek naar zijn telefoon leidde de politie naar de 69-jarige verdachte.

Bij zijn aanhouding op 5 oktober zijn vier telefoons in beslag genomen voor verder onderzoek naar zijn rol en de geldstromen. De man uit Chaam en twee medeverdachten zijn weer vrijgelaten. Het OM verwacht de komende tijd meer aanhoudingen.