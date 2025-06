Buma NL Awards voor Samuel Welten, Anouk en Mart Hoogkamer

AMSTERDAM (ANP) - Samuel Welten, Mart Hoogkamer, FLEMMING, Anouk en Tino Martin hebben een Buma NL Award 2025 gewonnen. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt op de Jordaanboot in Amsterdam. Ze staan met hun liedjes in de Top 10 populairste Nederlandstalige liedjes van het afgelopen jaar.

Woensdag werden de winnaars in willekeurige volgorde bekendgemaakt. De artiesten die een Buma NL Award krijgen, zijn: Kafke en Frans Bauer met Van Brabant naar Bordeaux, Samuel Welten met Echte liefde is te koop, André Hazes en Mart Hoogkamer met Zij is van mij, Martin Morero met Spijt is voor later, Yves Berendse en Emma Heesters met Alleen met jou, Jan Smit en 3J's met Verliefd, Sven Versteeg en Likke Pêhp met Blikkendag, Tino Martin en Anouk met Voor je 't weet, FLEMMING en Mart Hoogkamer met 100% en Afro Bros, John West, Billy Dans en Monq met Vannacht slaap je bij mij.

De Buma NL Awards zijn bedoeld om makers van Nederlandstalig werk "nadrukkelijk in de schijnwerpers" te zetten, aldus Buma.

Pas op maandag 29 september horen de tekstschrijvers, componisten en artiesten van het volkse repertoire op welke positie zij in de Top 10 zijn beland. Dat gebeurt dan in Poppodium 013 in Tilburg.