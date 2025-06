FNV schort spoorstakingen ook op, eindbod NS wel 'teleurstellend'

UTRECHT (ANP) - FNV legt het eindbod van de NS ook voor aan de achterban, net als VVMC en CNV. Ondertussen schort de vakbond verdere stakingen op het spoor op. Volgens FNV-bestuurder Henri Janssen is het bod echter teleurstellend.

"Niet alleen qua looneis, maar ook wat betreft het eerder stoppen met werken voor mensen met zwaar werk. NS biedt geen enkel perspectief voor collega's die nu tot hun pensioen 's nachts in ploegendiensten moeten blijven werken", aldus Janssen. Ook mist hij structurele afspraken over het meebewegen van de lonen met de inflatie.

"We hebben altijd gezegd: onze leden hebben het laatste woord. We zetten de acties tijdelijk in de wachtstand, maar het ultimatum blijft staan", zegt Janssen verder. "NS weet dus wat hen te wachten staat als hun eigen werknemers dit eindbod onvoldoende vinden."