Buma spreekt komende dagen met alle partijen over formatiestuk

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 17:17
DEN HAAG (ANP) - Informateur Sybrand Buma spreekt de komende dagen met alle fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer over het formatiestuk van D66 en het CDA. Dat document moet dienen als "een uitnodiging" naar andere partijen om mee te doen aan een coalitie.
Buma wil van alle partijen horen wat zij van de inhoud vinden van het stuk, en of zij bereid zijn om aan een coalitie deel te nemen of die "constructief" te steunen. "Ik hoop dat alle fracties met een open blik naar het stuk zullen kijken", zei Buma bij de aankondiging van zijn tussenverslag aan Kamervoorzitter Thom van Campen.
