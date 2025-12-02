ECONOMIE
D66 en CDA: stikstofdoel 2035 staat, veekrimp in uiterste geval

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 17:18
DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA willen dat het wettelijke stikstofdoel in 2035 en het staande tussendoel in 2030 worden gehaald. Als dat niet lukt, is het in het uiterste geval mogelijk dat boeren de rechten die ze nodig hebben om dieren te houden, moeten inleveren. Dat schrijven beide partijen in hun gezamenlijke stuk richting een nieuwe regeringscoalitie.
De overheid moet volgens de twee partijen duidelijke algemene doelen voor de vermindering van stikstof, CO2 en watervervuiling stellen. Boeren mogen zelf invullen hoe ze daaraan gaan voldoen. D66 en CDA willen verder met bestaande stoppersregelingen en willen als eerste de natuurgebieden aanpakken waar herstel het meest nodig is.
