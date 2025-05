Burgemeester aangehouden in detentiecentrum New Jersey

NEWARK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De burgemeester van de Amerikaanse stad Newark in de staat New Jersey is vrijdag aangehouden tijdens een protest bij een detentiecentrum voor migranten. Democraat Ras Baraka maakte zich volgens de autoriteiten schuldig aan huisvredebreuk toen hij weigerde de faciliteit te verlaten.

Het centrum, Delaney Hall, is omstreden. Immigratiedienst ICE tekende in februari een contract met een private onderneming om op een industrieterrein een detentiecentrum met duizend bedden in te richten en de komende vijftien jaar te beheren. Baraka ligt al langer in de clinch met de federale regering over dergelijke instellingen, die met winstoogmerk opereren.

Drie Democratische leden van het Congres waren ook aanwezig bij het protest. Een van hen stelt in een video op sociale media dat Baraka geen wet overtrad en de instelling al had verlaten toen hij werd aangehouden.

Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waar ICE onder valt, stelde dat de politici het centrum "binnenstormden" toen er een bus met vastgehouden migranten arriveerde. Het ministerie spreekt in een verklaring van een situatie die "verder gaat dan een bizarre politieke stunt en de veiligheid van onze handhavers en gedetineerden in gevaar brengt." Een woordvoerder van een van de congresleden die ook bij het protest aanwezig waren, noemt de bewering dat de politici de zwaar bewaakte instelling zijn binnengedrongen "een flagrante leugen".