Burgemeester Almere: onderzoek moskeeën nu anders aangepakt

ALMERE (ANP) - Met de kennis van nu had Almere het onderzoek naar radicalisering, waarbij de gemeente moskeeën heimelijk wilde monitoren, anders aangepakt. Dat zei burgemeester Hein van der Loo tijdens een gemeenteraadsvergadering waarin een kritisch rapport van de ombudsman werd besproken. Die concludeerde deze week dat Almere "ernstig nalatig" is geweest bij het waarborgen van de grondrechten van de moslimgemeenschap.

"Met de kennis van nu zouden we het anders doen", zei de burgemeester over het onderzoek dat een vorig college van burgemeester en wethouders een aantal jaren terug liet instellen. Bij "dit type onderzoek" moet een gemeente volgens Van der Loo niet betrokken zijn. Vooral ook omdat ze een partner is van allerlei instellingen, waaronder de moskeeën, zo gaf hij aan.

Volgens de ombudsman raakten "moskeebesturen die steeds samenwerkten met de gemeente om radicalisering samen te voorkomen" hun vertrouwen volledig kwijt doordat de gemeente zich onbetrouwbaar heeft getoond. NRC berichtte in 2021 over de monitoring, die ook in andere gemeenten plaatsvond, waarna volgens Van der Loo "de pauzeknop" vroegtijdig is ingedrukt.

Van der Loo herhaalde dat er uit het ombudsmanrapport "bruikbare lessen" zijn te halen. Hij zei binnen acht weken met een zorgvuldige reactie te komen.

De burgemeester liet de gemeenteraad verder weten de moskeeën te hebben uitgenodigd voor een gesprek. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden voor de vertrouwensbreuk die is ontstaan. "We zullen stapjes blijven zetten om het vertrouwen weer terug te winnen", aldus Van der Loo.