Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt actie XR 'schandalig'

NIJMEGEN (ANP) - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen spreekt van een "schandalige actie" van Extinction Rebellion (XR) in zijn stad zaterdagmiddag.

Activisten van XR druppelden boterzuur over zichzelf in een winkel van kledingbedrijf Zara in de Gelderse stad. De klimaatactiegroep had eerder aangekondigd in 'fastfashionzaken' in 29 gemeenten actie te voeren met de stinkende stof. Later zei de groep dat het om een 1 aprilgrap ging, maar dat in één stad wel een dergelijke actie zou plaatsvinden.

"We hebben XR eerder deze week al bestempeld als een onberekenbare en onbetrouwbare organisatie. Hun bewering dat het om een 1-aprilgrap ging, namen we dan ook niet serieus. We waren voorbereid, en politie en handhaving zijn waakzaam gebleven op de door XR aangekondigde actie. Daarvoor spreek ik mijn waardering en hulde uit", zegt Bruls in een verklaring.

Drie aanhoudingen

De Nijmeegse burgemeester had het verspreiden van boterzuur eerder deze week verboden. De politie heeft drie mensen aangehouden.