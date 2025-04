Iran en VS praten volgende week verder na eerste overleg in jaren

MUSCAT (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en Iran praten volgende week verder over een mogelijke nieuwe nucleaire deal, meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het eerste overleg in jaren tussen de aartsvijanden. Volgens Iraanse media verliep het gesprek van ongeveer twee uur in Muscat, de hoofdstad van Oman, constructief.

De Amerikaanse president Donald Trump wil snel een nieuw atoomakkoord sluiten, nadat hij zijn land in 2018 uit een eerdere deal met Iran had teruggetrokken. Trump wil voorkomen dat Iran een atoombom bouwt. De delegaties in Muscat werden geleid door Trumps gezant Steve Witkoff en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi.

Oman heeft lang bemiddeld tussen Iran en westerse landen. Volgens Iran trad het land nu ook als tussenpartij op, en ging het dus om indirect overleg. De VS hielden echter vol dat het om direct contact ging. Uiteindelijk spraken de onderhandelaars van beide landen enkele minuten rechtstreeks met elkaar, aldus Iran.