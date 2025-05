Leerdam voegt Verbij en Dalrymple toe aan eigen schaatsploeg

HEERENVEEN (ANP) - Jutta Leerdam heeft Kai Verbij en Ted Dalrymple toegevoegd aan haar schaatsploeg Team Kafra. Dat meldt de meervoudig wereldkampioene op haar Instagram-account.

Verbij vertrok in april 2024 bij Jumbo-Visma, de voormalige ploeg van Leerdam. De 30-jarige schaatser kwam sindsdien niet meer in actie. Verbij werd in 2017 wereldkampioen sprint en veroverde de laatste jaren op de WK afstanden twee keer goud op de 1000 meter. Hij was in 2018 en 2022 actief op de Olympische Spelen. De 21-jarige Dalrymple is een shorttracker die inmiddels ook op de langebaan uitkomt.

Leerdam koos vorig jaar voor een eigen traject na haar vertrek bij Jumbo-Visma. Op de WK afstanden veroverde ze in maart drie medailles; goud met de teamsprint, zilver op de 500 meter en brons op de 1000 meter.