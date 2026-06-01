Burgemeester Den Bosch: ging voor carnaval 2020 niet over corona

DEN HAAG (ANP) - Het ging in de aanloop naar carnaval 2020 niet over corona. Dat zei Jack Mikkers, sinds 2017 burgemeester van Den Bosch, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Tijdens de voorbereidingen van het volksfeest was een aankomende storm volgens hem "meer een zorgpunt dan corona".

Carnaval was van 23 tot en met 25 februari. Op 27 februari werd de eerste Nederlandse coronabesmetting vastgesteld in Brabant. Die patiënt had carnaval gevierd. Na het feest verspreidde het virus zich in een rap tempo in het zuiden van het land.

Volgens Mikkers was het voor carnaval wel duidelijk dat het virus in Europa was, maar nog niet in Nederland. Over mogelijke aanvullende maatregelen rond de viering is nooit gesproken, aldus de burgemeester. Hij stelt dat met de kennis van toen goede besluiten zijn genomen, maar dat met de kennis van nu mogelijk andere beslissingen waren gemaakt.