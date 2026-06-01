Kabinet komt niet terug op besluit Ye geen inreisverbod te geven

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 14:23
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet houdt vast aan zijn besluit om rapper Ye niet de toegang tot het land te weigeren. Dat laat het ministerie van Asiel en Migratie weten in reactie op het besluit van het Centraal Joods Overleg (CJO) om hierover naar de rechter te stappen. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest die ook bekend is als Kanye West.
"Het kabinet heeft een zorgvuldige en integrale beoordeling verricht van alle voorliggende feiten, omstandigheden en beschikbare informatie. Op basis daarvan is vastgesteld dat onvoldoende grond bestaat om aan te nemen dat er sprake is van een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid die het treffen van vreemdelingrechtelijke maatregelen rechtvaardigt", aldus het ministerie.
Hoewel het kabinet uitspraken van Ye "onwenselijk en grievend" vindt, is dat volgens het ministerie "op zichzelf echter onvoldoende grond om vreemdelingrechtelijke maatregelen te kunnen treffen". Ye heeft in het verleden onder meer antisemitische uitspraken gedaan.
