Burgemeester Den Haag 'diep geraakt' door overlijden Kooymans

DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag is "diep geraakt" door het overlijden van George Kooymans. "Kooymans was een muzikale held en een Haags icoon. Als gitarist, componist en zanger van Golden Earring heeft hij Den Haag als rockstad nationaal en internationaal op de kaart gezet."

"Dankzij alle mooie muzikale herinneringen leeft hij voort in de stad en in het hart van vele Hagenaars en Hagenezen", vervolgt Van Zanen. "We leven mee met zijn familie, de andere bandleden en alle fans en wensen hen kracht en sterkte toe."

Den Haag benoemde Kooymans en zijn bandgenoten in 2021 tot ereburgers van de stad. "We zijn gestart op de kleine podia in Den Haag. Daarna hebben we vele andere nationale en internationale podia mogen betreden. Den Haag is altijd onze thuisbasis gebleven", liet de band destijds weten. Ook is een brug in de buurt van het Zuiderpark naar de groep vernoemd en zijn er plannen voor een Golden Earring-monument in de hofstad.