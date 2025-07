Denen willen snel EU-wet tegen seksuele uitbuiting kinderen

KOPENHAGEN (ANP) - De Deense minister van Justitie Peter Hummelgaard wil het komende half jaar alle EU-ministers achter een voorstel krijgen om seksuele uitbuiting van kinderen aan te pakken. Dat zei hij op een persconferentie na een vergadering van EU-ministers van Justitie. Over de aanpak van seksueel kindermisbruik wordt al lang gesproken, maar de EU-lidstaten worden het maar niet eens. Hummelgaard wil de bestaande verschillen overbruggen. Denemarken is tot 1 januari voorzitter van de EU.

Eurocommissaris Michael McGrath (Justitie) benadrukte dat Europese regelgeving hierop "uitermate urgent is".

Hummelgaard wilde niet in detail ingaan op de geschilpunten waarover nu wordt onderhandeld. Privacy is een van de heikele punten, zei hij.

"We moeten ons afvragen wiens privacy ons het meest na aan het hart ligt. Is het de privacy van de duizenden kinderen die seksueel worden misbruikt of de privacy van de mensen die beelden van seksueel misbruik van kinderen delen", stelde hij retorisch.