DEN HAAG (ANP) - Landen zijn verplicht om het klimaat te beschermen en schade te voorkomen. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag woensdag bepaald in een belangrijke klimaatzaak. Het advies is niet juridisch bindend, maar weegt volgens deskundigen zwaar mee bij andere klimaatzaken in rechtbanken wereldwijd.