Burgemeester: extreem geweld rond Malieveld was niet verwacht

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 11:48
anp240925087 1
DEN HAAG (ANP) - De autoriteiten in Den Haag hadden niet verwacht dat een demonstratie tegen immigratie rond het Malieveld zo uit de hand zou lopen als zaterdag. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen woensdag in een feitenrelaas. Een commissie van de gemeenteraad debatteert later op de dag over de ongeregeldheden.
Volgens de burgemeester waren er wel "zachte signalen" dat kwaadwillenden de demonstratie wilden verstoren. Ook werd rekening gehouden met een tegendemonstratie. Maar "de beschikbare informatie leidde niet tot de verwachting dat zich een situatie zou voordoen waarin sprake was van de massaliteit en de extreme mate van het geweld zoals die heeft plaatsgevonden", aldus Van Zanen.
