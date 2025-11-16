Door je mond ademen is heel ongezond

Het is een gezondheidsprobleem dat vaak over het hoofd wordt gezien. Steeds meer studies bewijzen aan dat ademen door de mond niet alleen je slaap verstoort, maar errnstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken
“Langdurig ademen door de mond kan negatieve gevolgen hebben”, zegt professor Adam Taylor,
van de Universiteit van Lancaster. “Dat varieert van hartziekten
tot slechte adem
en vermoeidheid.” Onderzoek wijst uit dat mondademhaling ook het risico op overgewicht, dementie, artritis
en zelfs sommige vormen van kanker kan verhogen.
Dit gebeurt er als je door je mond ademt
“Sommige mensen halen voortdurend adem
door hun mond door structurele problemen in de neus
, zoals een afwijkend neustussenschot, verstopping of poliepen”, zegt dr. Dan Baumgardt, huisarts en onderzoeker aan de Universiteit van Bristol, tegen de “Daily Mail
”. “Maar er zijn ook patiënten die uit gewoonte mondademhalers zijn geworden.” En dat kan ernstige gevolgen hebben.
Symptomen zijn onder meer vermoeidheid, slechte mondhygiëne, slechte adem, dorst en snurken.
Mondademhaling droogt de mond uit en creëert zo ideale omstandigheden voor schadelijke bacteriën. Een slechte mondgezondheid wordt in verband gebracht met hartaandoeningen, beroertes
, reumatoïde artritis en zelfs darmkanker.
Tandarts dr. Victoria Sampson legt uit: “Mondademhaling leidt tot een verminderde speekselproductie en verstoort het evenwicht van de mondflora. Zonder voldoende speeksel krijgen schadelijke bacteriën de overhand.” De neus daarentegen filtert, bevochtigt en verwarmt de ingeademde lucht en ontlast zo de longen.
's Nachts zorgt mondademhaling ervoor dat de tong en kaak naar achteren vallen en de luchtwegen gedeeltelijk blokkeren, wat leidt tot snurken
, ademhalingsonderbrekingen en slecht slapen. Op de lange termijn verhoogt dit het risico op overgewicht
– een Fins onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die door de mond ademen, later in hun leven vaker overgewicht hebben.
Wat helpt tegen mondademhaling?
Veel mensen zweren bij het afplakken van de mond voor een betere nachtrust
, maar studies tonen geen voordeel aan. Deskundigen waarschuwen voor risico's zoals CO₂-ophoping en adviseren in plaats daarvan ademhalingsoefeningen zoals wisselende ademhaling, die de neusademhaling bevordert en kalmeert. Bij een verstopte neus helpen zoutwatersprays – bij voorkeur na medisch overleg.