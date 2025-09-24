Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

De slimme deurbel met camera is in korte tijd razend populair geworden. Handig, want je ziet meteen wie er aanbelt of bij je huis rondloopt. Maar hoe zit het eigenlijk met de privacyregels? Wat mag wel en wat mag niet met zo’n camera bij je voordeur?

De belangrijkste regel: een deurbelcamera mag in principe alleen je eigen erf of woning filmen. Denk aan je tuin, oprit of voordeur. Film je de openbare weg of de voordeur van de buren mee, dan raak je direct aan de privacy van anderen. Soms is dat niet helemaal te voorkomen, bijvoorbeeld als je voordeur direct aan de stoep grenst. In dat geval moet je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk van de openbare ruimte vastlegt, bijvoorbeeld door de camera anders te richten of de kijkhoek te beperken.

Melden dat er een camera hangt

Wie langs jouw deurbelcamera loopt, moet kunnen weten dat hij gefilmd wordt. Vaak staat dit al duidelijk aangegeven door de camera zelf, maar het is verstandig om ook een sticker of bordje te plaatsen. Zo voldoe je aan de informatieplicht uit de privacywet (AVG).

Beelden opslaan en gebruiken

De beelden die je deurbelcamera maakt, vallen onder de AVG zodra er mensen herkenbaar op staan die zich niet op jouw terrein bevinden. Je mag de beelden opslaan, maar alleen zolang dat nodig is, bijvoorbeeld een paar dagen om een incident terug te kijken. Daarna moet je ze verwijderen. Zet je beelden online of deel je ze op sociale media, dan overtreed je de privacyregels, tenzij de betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven.

Politie en beelden delen

Wordt er bij je ingebroken of is er sprake van vandalisme? Dan mag je de beelden aan de politie geven. Sterker nog: de politie vraagt in sommige wijken actief bewoners om camerabeelden te delen in het kader van opsporing. Ook dan geldt: deel alleen met de politie, niet openbaar met de hele buurt via WhatsApp of Facebook.

Boetes bij overtreding

Wie zich niet aan de regels houdt, kan problemen krijgen met de Autoriteit Persoonsgegevens. In theorie kunnen er boetes volgen, al wordt in de praktijk vaak eerst gewaarschuwd en gevraagd de camera beter af te stellen.