Duitse buitenlandminister: meer sancties tegen Israël niet nodig

BERLIJN (ANP/DPA) - Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johann Wadephul, zijn verdere sancties tegen Israël "niet nodig". Ook blijft hij tegen een officiële erkenning van een Palestijnse staat.

Sinds voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een sanctiepakket tegen Israël aankondigde, ligt de focus vooral op Duitsland. De houding van Berlijn tegenover Israël is voorzichtiger dan die van veel andere Europese landen.

Bondskanselier Friedrich Merz is van plan het Duitse standpunt over de sancties voor 1 oktober bekend te maken. Maar als het aan Wadephul ligt, stemt Duitsland niet in met de voorgestelde sancties. "Volgende week bekijken we het opnieuw, maar op dit moment geloof ik dat we tot nu toe doeltreffende maatregelen hebben genomen en dat verdere stappen niet nodig zijn."

Ook stelt hij dat erkenning van een Palestijnse staat pas mogelijk is na een tweestatenoplossing, omdat een eenzijdige erkenning de "Israëlische positie alleen maar verhardt".