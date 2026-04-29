Jill Helena voelt zich in de steek gelaten in zaak Ali B: “Het OM heeft me laten vallen”

De juridische strijd rond het seksuele wangedrag van Ali B sleept zich richting de eindstreep. Het gerechtshof Amsterdam doet op donderdag 7 mei 2026 om 10.00 uur uitspraak in het hoger beroep. Ondertussen voelt zangeres Jill Helena zich verraden door het Openbaar Ministerie.

Justitie vraagt namelijk plots om vrijspraak in haar aanrandingszaak tegen de rapper. En dat komt bij Helena hard aan. "Ik ben eigenlijk niet zo heel erg bezig meer met de uitspraak, want het OM heeft me ook laten vallen, dus… Zo voelt het. Ze hebben vrijspraak gevraagd, terwijl ik vind: zoiets moet je aan de rechter overlaten", aldus de zangeres tegenover Shownieuws.”

Twijfel tot het laatste moment

De zangeres besloot uiteindelijk weg te blijven bij de zittingen in hoger beroep. Een keuze die allesbehalve licht werd genomen. Sterker nog: tot op het laatste moment twijfelde ze of ze tóch zou gaan om haar verhaal zelf te doen.

"Ik sta er heel erg achter dat ik thuis ben gebleven, hoewel ik op de dag zelf écht nog met één been in de auto heb gezeten om daarnaartoe te rijden. Ik had last van wat er allemaal gezegd werd en ik dacht: ik wilde nu toch echt zelf m’n spreekrecht doen, ik wilde sterk zijn voor mezelf en ook voor de mensen die me steunen", legt ze uit.

Emotionele impact

De emotionele impact van de zaak is groot. Het hoger beroep viel haar zwaar, geeft ze toe. "Het hoger beroep viel me zwaar, maar het is bijna helemaal over en daar ben ik wel blij om."

Terwijl de uitspraak nog moet komen, probeert Helena haar leven weer enigszins op de rit te krijgen. Optreden helpt daarbij. "Hoe het nu met mij is? Ik ben blij dat ik weer lekker op het podium sta. Het is natuurlijk nog niet klaar."

Na de uitspraak volgende week wil ze uitgebreider reageren, maar wel op haar eigen manier. Geen gehaast interview vlak voor een show, maar een rustig moment waarop ze haar verhaal kan doen. De kans is dan ook groot dat ze binnenkort aanschuift bij Shownieuws, samen met haar advocaat Sébas Diekstra.