Burgemeester Gorinchem wil dat college snel nieuwe datum bepaalt

GORINCHEM (ANP) - Als het aan burgemeester Reinie Melissant ligt, spreekt ze mogelijk al dinsdag "dan wel ergens in de loop van deze week" met het college om een datum te bepalen waarop de herstemming in Gorinchem plaatsvindt. Een nipte meerderheid stemde tijdens een raadsvergadering voor een gehele herstemming van de gemeenteraadsverkiezingen vanwege vermoedens van fraude.

Volgens Melissant is er "geen tijd te verliezen", zei ze na afloop van de vergadering in gesprek met het ANP. Een herstemming moet binnen dertig dagen na het besluit worden gehouden.

"Ik vind het heel mooi dat de democratie gesproken heeft", zei de burgemeester over het besluit van de raad. "De gemeenteraad heeft nu besloten en dat is een democratisch besluit. Dat hebben we te respecteren en daarmee gaan we aan de slag."

Volgens Melissant is op dit moment nog veel onduidelijk. In de aanloop naar de herstemming zou ze onder meer graag met de lijsttrekkers om tafel gaan zitten om afspraken te maken over de vraag of de partijen opnieuw campagne mogen voeren. Ook moet de gemeente nog uitzoeken hoe de kosten voor de herstemming geregeld moeten worden.