WSJ: Trump wil einde oorlog, ook zonder opening Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 3:28
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump wil graag dat de oorlog met Iran eindigt, melden bronnen aan The Wall Street Journal. Hij zou daarom welwillend zijn om de Amerikaanse militaire vijandelijkheden te stoppen, zonder dat de Straat van Hormuz door Iran is heropend, schrijft de krant. Trump zou dit scenario "in de afgelopen dagen" met zijn adviseurs hebben besproken, maar er nog geen definitieve beslissing over hebben genomen.
Iran heeft de zeestraat voor een groot deel afgesloten na Amerikaanse en Israëlische aanvallen bijna een maand geleden, waardoor een deel van de wereldwijde oliehandel stil is komen te liggen. Trump legde Iran al een deadline op om de straat te heropenen, maar stelde deze tot twee keer toe uit.
The Wall Street Journal meldt dat het in een later stadium alsnog heropenen van de Straat van Hormuz "een complexe operatie" zou kunnen worden. De Verenigde Staten zouden daarvoor in eerste instantie inzetten op diplomatieke druk op Teheran en anders Europa en Golfstaten vragen de leiding te nemen.
