Burgemeester Gorinchem wil dat ministerie kijkt naar volmachtstem

GORINCHEM (ANP) - Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd te kijken naar de fraudegevoeligheid van volmachtstemmen. Dat zei ze bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering in de Zuid-Hollandse stad, waar maandagavond wordt besloten of er een herstemming nodig is na mogelijke stemfraude bij de gemeenteraadsverkiezingen.

"Ik heb me een week lang ondergedompeld in alle facetten van de Kieswet", zei Melissant. "Als er iets is wat ik meeneem, is dat we in Nederland in de basis een goed kiessysteem hebben." Wel wil de burgemeester dat er wordt gekeken naar het systeem van volmachten. "Het stemmen per volmacht maakt stemmen toegankelijk, maar is ook fraudegevoelig. Dit signaal heb ik neergelegd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken."

Vorige week maakte de gemeente Gorinchem bekend dat er vermoedens zijn van verkiezingsfraude met volmachten. De burgemeester heeft aangifte gedaan en de politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek of er sprake is van strafbare feiten.

Lastig besluit

"Wat er de afgelopen week in Gorinchem is gebeurd, wens ik geen enkele gemeente toe", zei de burgemeester, die in haar gemeente afgelopen week stuitte op onder meer "boosheid, geschoktheid en geknakt vertrouwen". "Daarom is het goed dat er een discussie gaat plaatsvinden over de wijze van stemmen met volmacht die niet te fraudegevoelig is."

Melissant vertelde dat ze veel raadsleden heeft zien worstelen met het te nemen besluit, "misschien wel het lastigste besluit in uw hele raadsperiode". "Ga er maar aan staan: een besluit over de verkiezingsuitslag waarvan u weet dat er vermoedens zijn van verkiezingsfraude. In welke mate weten we niet, dat is in onderzoek en het OM kan nog niks vertellen."

Volgens een woordvoerster van het OM kan het nog maanden duren voordat duidelijk is of er inderdaad sprake is van een strafbaar feit.