ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester Heumen sluit nog een woning in Overasselt

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 15:51
anp040926156 1
OVERASSELT (ANP) - Burgemeester Joerie Minses heeft vrijdag opnieuw een woning laten sluiten in Overasselt, meldt de gemeente Heumen. Een woning aan de Honingklaver moet twee weken dicht. "Hij neemt deze maatregel om daarmee de rust in de omgeving verder te herstellen en de openbare orde te waarborgen", aldus de gemeente.
Minses besloot donderdag de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar te sluiten waar afgelopen week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten zwaargewond raakten. De woning werd al drie keer eerder gesloten.
In het dorp en de omgeving waren tien plaatsen delict. Lokale media meldden eerder dat een daarvan een woning aan de Honingklaver zou zijn. Ook daar zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd, mogelijk door een explosief.
Diezelfde media berichten dat hier een familielid van Jan G. woont, de bewoner van het pand op de Ewijkseweg dat in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur kwam te liggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

77642658_m

Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

71789307_m

Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

shutterstock_2679156659

Creditcard opzeggen door je nieuwe betaalpas? Zoveel bespaar je per jaar, en dit is wat je ervoor inlevert

Loading