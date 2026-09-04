Burgemeester Heumen sluit nog een woning in Overasselt

OVERASSELT (ANP) - Burgemeester Joerie Minses heeft vrijdag opnieuw een woning laten sluiten in Overasselt, meldt de gemeente Heumen. Een woning aan de Honingklaver moet twee weken dicht. "Hij neemt deze maatregel om daarmee de rust in de omgeving verder te herstellen en de openbare orde te waarborgen", aldus de gemeente.

Minses besloot donderdag de woning aan de Ewijkseweg voor een jaar te sluiten waar afgelopen week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten zwaargewond raakten. De woning werd al drie keer eerder gesloten.

In het dorp en de omgeving waren tien plaatsen delict. Lokale media meldden eerder dat een daarvan een woning aan de Honingklaver zou zijn. Ook daar zouden harde knallen zijn gehoord en raakte de deur zwaar beschadigd, mogelijk door een explosief.

Diezelfde media berichten dat hier een familielid van Jan G. woont, de bewoner van het pand op de Ewijkseweg dat in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur kwam te liggen.