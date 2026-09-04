Redgereedschap brandweer Houten gestolen, ook inbraak in Almere

HOUTEN (ANP) - In een kazerne van de brandweer in het Utrechtse Houten is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Daarbij is gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen te redden. Niemand is gearresteerd, meldt de politie.

In dezelfde nacht was er ook een inbraak bij de brandweerkazerne in Almere Buiten, maar daar is niets gestolen. Slapende brandweermensen hoorden een doffe dreun. Volgens de politie is een verdachte via een raam gevlucht.

De brandweer kampt de laatste maanden met veel inbraken en pogingen daartoe. Sinds het begin van dit jaar zijn meer dan zestig inbraken en inbraakpogingen geregistreerd. Het gereedschap waar de dieven het op gemunt hebben, wordt door de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen na aanrijdingen. Criminelen kunnen het toepassen om onder meer rolluiken van winkels te openen.