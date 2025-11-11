Burgemeester Istanbul riskeert meer dan 2000 jaar cel

Het Turkse Openbaar Ministerie heeft 142 aanklachten ingediend tegen de burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu. Hij riskeert daarmee meer dan 2000 jaar cel.

Imamoglu is een belangrijke politieke tegenstander van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij zit sinds maart in de gevangenis op verdenking van corruptie.

De nieuwe beschuldigingen zijn onder andere het runnen van een criminele organisatie, omkoping, verduistering en afpersing. Naast Imamoglu worden meer dan vierhonderd verdachten genoemd die deel uit zouden maken van een criminele organisatie. Volgens hoofdofficier Akin Gürlek heeft dit de staat de afgelopen tien jaar ruim 3 miljard euro gekost.

De advocaat van Imamoglu noemde de beschuldigingen volledig ongegrond en zei dat hij verwacht dat de politicus door de rechtbank wordt vrijgesproken. De arrestatie van Imamoglu afgelopen maart leidde tot de grootste politieke protesten in Turkije in meer dan tien jaar.