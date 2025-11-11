ECONOMIE
Waarom is het zo moeilijk om drones uit de lucht te schieten?

Samenleving
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 11 november 2025 om 15:32
ANP-538416873
Steeds vaker worden er drones gesignaleerd in het Europese luchtruim. Vermoedelijk zijn ze afkomstig van Rusland. Waarom schieten we ze niet direct uit de lucht? EenVandaag vroeg het aan defensie-expert en voormalig kolonel Roger Housen.
"De hoofdreden is natuurlijk nevenschade. Je wil vermijden dat een neergeschoten drone, of de projectielen die je gebruikt om een drone neer te schieten, op de landingsbaan vallen en op die manier schade aanrichten", legt Housen uit.
Schiet je hem naast een luchthaven neer dan kan er gevaar ontstaan voor andere infrastructuur. "De meeste luchthavens bevinden zich in de buurt van bewoonde gebieden, maar ook in de buurt van lege industrieterreinen en pakhuizen. Als je dus begint te schieten met kogels, bijvoorbeeld met een snel vuurkanon, dan moeten die kogels ook op een of andere manier weer neerkomen. Op die manier kan je ook andere schade aanrichten."
En dus worden zogenoemde dronegeweren gebruikt. "Daarmee kun je een radiosignaal tussen de drone en de operator verstoren. Verder kan je dat ook doen met krachtige radiozenders."
Maar die moeten dan weer niet te sterk zijn. "Want als je te krachtige radioantennes gebruikt, dan verstoor je ook andere radiosignalen die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor het functioneren van de luchthaven en communicatiesystemen."
Housen besluit: "Het is daarom een hele complexe zaak, want welk afweermiddel moet ingezet worden? Je moet natuurlijk vermijden dat de schade die je aanricht groter is dan de opbrengst."
Bron: EenVandaag

