Burgemeester maakt zich zorgen over gewonden bij explosie Utrecht

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:36
anp150126179 1
UTRECHT (ANP) - Burgemeester Sharon Dijksma is geraakt door de explosie en brand in het centrum van Utrecht en maakt zich zorgen over de mensen die gewond zijn geraakt. Dat zegt ze donderdagmiddag vlakbij de Visscherssteeg, waar de brand nog altijd woedt. Volgens Veiligheidsregio Utrecht gaat het om zeker vier gewonden. Mogelijk liggen er ook mensen onder het puin.
Dijksma spreekt van grote schade. Veel ramen van panden in de omgeving zijn gesneuveld. De gemeente vangt de mensen op die hun woning niet meer in kunnen.
