Oekraïense overheid neemt crisismanagement Kyiv over

KYIV (ANP) - Om de nutsvoorzieningen in Kyiv snel te kunnen herstellen, heeft de Oekraïense overheid tijdelijk de supervisie van die werkzaamheden overgenomen van de lokale autoriteiten. Dat schrijft president Volodymyr Zelensky op X na overleg met betrokken partijen en regio's.

Volgens het staatshoofd is met name in en rond de Oekraïense hoofdstad de situatie penibel. Daar kwamen onlangs honderdduizenden huishoudens zonder stroom te zitten na Russische aanvallen op de energievoorziening. De burgemeester van de stad riep inwoners op, indien mogelijk, tijdelijk een onderkomen te zoeken buiten de stad.

Zelensky stelt dat Kyiv steken heeft laten vallen in het crisismanagement en schrijft dat de situatie tot nader order op nationaal niveau wordt aangepakt. Zo houdt het ministerie van Binnenlandse Zaken toezicht op inspecties en helpt het bij het uitbreiden van hulpuitgifte- en warmtepunten.

De afgelopen dagen is het zeer koud geweest rond Kyiv, met temperaturen tot meer dan 10 graden onder nul.