ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeester New York houdt woord en boycot Israel Day Parade

Samenleving
door anp
zondag, 31 mei 2026 om 21:54
anp310526111 1
NEW YORK (ANP) - Burgemeester Zohran Mamdani heeft zondag de jaarlijkse Israel Day Parade in New York geboycot. Mamdani is de eerste burgemeester van de Amerikaanse stad die niet deelneemt aan de jaarlijkse mars.
Rond het middaguur trokken duizenden mensen door de straten van Manhattan, zwaaiend met Israëlische vlaggen en blauw-witte ballonnen. De organisatie en de politie hadden 40.000 deelnemers verwacht, maar dat waren er "aanzienlijk minder", meldde The New York Times.
De parade wordt sinds 1964 gehouden uit solidariteit met Israël. New York herbergt zo'n 1 miljoen Joodse inwoners, de grootste stedelijke Joodse bevolking buiten Israël.
Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, stelt dat Israël genocide pleegt in Gaza en al decennia stelselmatig de rechten van Palestijnen schendt. "Tijdens de verkiezingscampagne heb ik al gezegd dat ik de parade niet zou bijwonen", zei hij eerder deze week. "En ik heb mijn opvattingen over de Israëlische regering overduidelijk gemaakt."
loading

POPULAIR NIEUWS

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

generated-image (4)

Zo bespioneren je favoriete apps je camera en microfoon (en wat daarvan écht waar is)

157470545_m

Pensioengat zzp’ers: zo groot is het probleem echt

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

Loading