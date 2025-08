Drukke spoorlijn in westen Duitsland blijft nog hele dag dicht

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Een van de drukste spoorlijnen in Duitsland, die door brandstichting is uitgevallen, blijft nog de hele vrijdag dicht. Volgens de Duitse spoorwegen worden hierdoor tienduizenden reizigers getroffen. Donderdag waren al reizigers gestrand in Düsseldorf en Duisburg. Maar talrijke verbindingen zijn door het uitvallen van de lijn getroffen, waaronder ICE-sneltreinen die Berlijn, Frankfurt, Noord-Duitsland en Nederland bedienen.

De brand in een kabelgoot is volgens de politie donderdag zeer waarschijnlijk aangestoken door saboteurs. Duitse media berichtten dat het Angry Birds Commando de verantwoordelijkheid voor de actie opeist op het linkse platform Indymedia. "Veel dingen zouden oneindig veel beter zijn zonder het industriële systeem", is hun boodschap. De politie weet nog niet of de claim van de echte daders is.