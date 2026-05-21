Burgemeester: niemand sliep noodgedwongen buiten in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Geen enkele asielzoeker hoefde in de nacht van woensdag op donderdag noodgedwongen buiten te slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zei burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde donderdag in het radioprogramma Sven op 1. "Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders", zei hij.

Velema sluit niet volledig uit dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat is dan volgens hem uit eigen beweging geweest. "Soms geven mensen er ook gewoon de voorkeur aan om buiten te slapen. Het gaat toch wel om een groep die wat meer gewend is dan u en ik met betrekking tot reizen en slapen in de buitenlucht."

Zo is er een "vaste bewoner" die volgens Velema regelmatig bij een grote oude boomstam bivakkeert. "Hij heeft daar af en toe contact met landgenoten, en daar voegen zich soms ook wel eens mensen bij." Het gaat om een asielzoeker die volgens de burgemeester vermoedelijk al uit de procedure is, maar af en toe terugkomt naar Ter Apel.