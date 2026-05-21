Inez Weski niet aanwezig bij uitspraak in strafzaak

ROTTERDAM (ANP) - Inez Weski (71) zal donderdagmiddag niet aanwezig zijn bij de uitspraak in haar strafzaak in de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie eiste begin april 4,5 jaar cel tegen de oud-advocaat, omdat ze deel zou hebben uitgemaakt van de misdaadbende van Ridouan Taghi. Ze zou als boodschapper hebben gefungeerd voor Taghi, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Het oordeel van de rechter is te volgen via een openbare livestream en duurt naar verwachting een uur. De uitspraak staat gepland vanaf 13.00 uur.

Weski werd in april 2023 aangehouden en zat ongeveer anderhalve maand in voorarrest. Zij heeft de beschuldigingen ontkend en zich verder voornamelijk beroepen op haar zwijgrecht.