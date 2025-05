Haagse daklozen van straat gehaald voor NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Daklozen die in de parken rond de komende NAVO-top in Den Haag wonen, krijgen tijdelijk ergens anders onderdak. Tijdens de top geldt onder meer rond het World Forum en paleis Huis ten Bosch een noodverordening. Alleen deelnemers aan de top mogen daar komen, anderen worden niet toegelaten. "Dit betreft ook de dak- en thuisloze mensen die daar in de buitenruimte verblijven", liet de gemeente Den Haag woensdag weten.

De tijdelijke opvang is van 13 tot en met 28 juni beschikbaar in een voormalige school. Afgelopen winter werden daar daklozen opgevangen tijdens koude nachten. In de parken zitten volgens de gemeente dertig tot veertig dak- en thuisloze mensen. Dit zijn onder meer migranten uit andere landen in de Europese Unie, maar ook mensen zonder geldige verblijfsvergunning.