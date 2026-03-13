Burgemeester Schouten: afschuw om brandstichting bij synagoge

ROTTERDAM (ANP) - Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam zegt met afschuw kennis te hebben genomen van de brandstichting bij een synagoge in de stad. In de nacht van donderdag op vrijdag werd brand gesticht bij een synagoge op het A.B.N. Davidsplein (Kralingen). Niemand raakte gewond.

De brand werd rond 03.40 uur gesticht en ging na korte tijd vanzelf uit. De politie doet onderzoek. Schouten stelt dat het incident "veel angstgevoelens bij onze Joodse stadsgenoten" naar boven brengt. "In Rotterdam is geen plaats voor antisemitisme, intimidatie, geweld of haat tegen religieuze gemeenschappen. We blijven de veiligheid rondom de synagoges nauwlettend bewaken."

Op sociale media gaat een niet-geverifieerd filmpje rond van een ontploffing bij een gebouw dat lijkt op de synagoge. De politie neemt die beelden mee in het onderzoek. De Joodse Gemeente Rotterdam was vrijdagochtend nog niet bereikbaar.

Minister Dilan Yeşilgöz (Defensie) stelt op X te hopen dat er snel duidelijkheid is over de daders.