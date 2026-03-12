ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nooit geknuffeld, altijd sterk: hoe jeugd zonder genegenheid je relaties op latere leeftijd tekent

psychologie
door Ans Vink
donderdag, 12 maart 2026 om 11:10
generated-image (6)
Je herkent het beeld misschien: aan de keukentafel zit een oma van 72, tegenover haar twee volwassen kinderen en een kleinkind met een telefoon. Iedereen praat, er wordt gelachen, de pannen staan nog op het vuur — en toch voelt zij zich alsof ze in een andere kamer zit. Niet omdat ze niemand heeft, maar omdat niemand écht weet wat er in haar omgaat.
Wie is opgegroeid met ouders die nooit “ik hou van je” zeiden, niet knuffelden en emoties vooral wegwuifden, leert vaak al jong om zichzelf klein te maken. Zoals de man die pas op zijn 65ste merkte dat zijn vader is gestorven zonder ooit te vertellen waar hij bang voor was — en die zichzelf nu betrapt op hetzelfde zwijgen tegenover zijn eigen kinderen. De onuitgesproken boodschap: sterk zijn is veilig, kwetsbaar zijn is gevaarlijk.
Ook in ogenschijnlijk hechte huwelijken sluipt de emotionele afstand er langzaam in. Een vrouw vertelt dat ze al zes maanden niet is geknuffeld, terwijl ze met haar man samenwoont, samen eet, samen televisie kijkt. De praktische partner is altijd aanwezig — als chauffeur, klusser, mantelzorger — maar de emotionele partner laat zich nauwelijks zien. Aan de buitenkant is alles op orde, van binnen voelt het leeg​
Dan zijn er de compulsieve helpers: de tante die ieder familiefeest organiseert, taarten bakt, oppast, ritjes naar het ziekenhuis regelt. Zij weet precies wat iedereen nodig heeft, behalve wat zij zelf mist. Wanneer ze ’s avonds thuiskomt in haar opgeruimde huis, slaat de stilte als eerste toe. De telefoon gaat zelden uit zichzelf.
Opvallend is hoe vaak werk en hobby’s dienen als veilige vervanger voor echte nabijheid. De gepensioneerde leraar die zijn dagen vult met vrijwilligerswerk in de buurt, de weduwe die haar tuin tot in perfectie verzorgt. Zolang de agenda vol is, hoeft niemand te vragen hoe het echt met hen gaat. Pas als de werkmail opdroogt en de verenigingsvergaderingen dunner bezaaid raken, komt het besef: al die gesprekken waren gezellig, maar niet noodzakelijkerwijs nabij.
Psychologen waarschuwen dat zo’n jeugd met weinig emotionele warmte het risico op eenzaamheid op latere leeftijd vergroot, los van hoeveel mensen er feitelijk om je heen zijn. In Nederland geeft ongeveer 10 procent van de 15‑plussers aan zich sterk eenzaam te voelen, met de hoogste percentages onder ouderen. Achter die cijfers schuilen dus geen “zielige eenlingen”, maar vaak mensen die decennialang netjes hebben functioneerd, gezorgd en gewerkt — en nooit hebben geleerd hoe je zegt: “Ik mis je”, “Ik ben bang” of simpelweg: “Wil je me even vasthouden?”
De hoop zit in kleine, bijna stuntelige momenten. De dochter die na het eten toch een arm om haar moeder heen slaat. De opa die zijn kleinkind voor het eerst een app stuurt: “Ik ben trots op je.” Het zijn mini‑revoluties aan de eettafel. Geen therapie-sessie, geen groot gesprek, maar een nieuwe zin in een familie die generaties lang vooral heeft gezwegen.

Lees ook

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugdDeze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd
Mensen die zich als kind zelden geliefd voelden, vertonen deze gewoonten vaak als volwassenenMensen die zich als kind zelden geliefd voelden, vertonen deze gewoonten vaak als volwassenen
De onzichtbare saboteur in je relatie: wat je hechtingsstijl over je liefdesleven onthultDe onzichtbare saboteur in je relatie: wat je hechtingsstijl over je liefdesleven onthult
Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijnAls je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (4)

Een topeconoom voorspelt een 'zeer zware' recessie in 2027

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

168321261_m

Waarom je altijd ruzie hebt met het laatste stukje buitenband na lekrijden. En hoe het wél moet

164416044_m

Moet het meteen vonken? Waarom de eerste date vaak niet de waarheid vertelt

Loading