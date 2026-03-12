Nooit geknuffeld, altijd sterk: hoe jeugd zonder genegenheid je relaties op latere leeftijd tekent

Je herkent het beeld misschien: aan de keukentafel zit een oma van 72, tegenover haar twee volwassen kinderen en een kleinkind met een telefoon. Iedereen praat, er wordt gelachen, de pannen staan nog op het vuur — en toch voelt zij zich alsof ze in een andere kamer zit. Niet omdat ze niemand heeft, maar omdat niemand écht weet wat er in haar omgaat.

sterk zijn is veilig, kwetsbaar zijn is gevaarlijk. Wie is opgegroeid met ouders die nooit “ik hou van je” zeiden, niet knuffelden en emoties vooral wegwuifden , leert vaak al jong om zichzelf klein te maken. Zoals de man die pas op zijn 65ste merkte dat zijn vader is gestorven zonder ooit te vertellen waar hij bang voor was — en die zichzelf nu betrapt op hetzelfde zwijgen tegenover zijn eigen kinderen. De onuitgesproken boodschap:

Ook in ogenschijnlijk hechte huwelijken sluipt de emotionele afstand er langzaam in. Een vrouw vertelt dat ze al zes maanden niet is geknuffeld, terwijl ze met haar man samenwoont, samen eet, samen televisie kijkt. De praktische partner is altijd aanwezig — als chauffeur, klusser, mantelzorger — maar de emotionele partner laat zich nauwelijks zien. Aan de buitenkant is alles op orde, van binnen voelt het leeg​

Dan zijn er de compulsieve helpers: de tante die ieder familiefeest organiseert, taarten bakt, oppast, ritjes naar het ziekenhuis regelt. Zij weet precies wat iedereen nodig heeft, behalve wat zij zelf mist. Wanneer ze ’s avonds thuiskomt in haar opgeruimde huis, slaat de stilte als eerste toe. De telefoon gaat zelden uit zichzelf.

Opvallend is hoe vaak werk en hobby’s dienen als veilige vervanger voor echte nabijheid. De gepensioneerde leraar die zijn dagen vult met vrijwilligerswerk in de buurt, de weduwe die haar tuin tot in perfectie verzorgt. Zolang de agenda vol is, hoeft niemand te vragen hoe het echt met hen gaat. Pas als de werkmail opdroogt en de verenigingsvergaderingen dunner bezaaid raken, komt het besef: al die gesprekken waren gezellig, maar niet noodzakelijkerwijs nabij.

Psychologen waarschuwen dat zo’n jeugd met weinig emotionele warmte het risico op eenzaamheid op latere leeftijd vergroot, los van hoeveel mensen er feitelijk om je heen zijn. In Nederland geeft ongeveer 10 procent van de 15‑plussers aan zich sterk eenzaam te voelen, met de hoogste percentages onder ouderen. Achter die cijfers schuilen dus geen “zielige eenlingen”, maar vaak mensen die decennialang netjes hebben functioneerd, gezorgd en gewerkt — en nooit hebben geleerd hoe je zegt: “Ik mis je”, “Ik ben bang” of simpelweg: “Wil je me even vasthouden?”

De hoop zit in kleine, bijna stuntelige momenten. De dochter die na het eten toch een arm om haar moeder heen slaat. De opa die zijn kleinkind voor het eerst een app stuurt: “Ik ben trots op je.” Het zijn mini‑revoluties aan de eettafel. Geen therapie-sessie, geen groot gesprek, maar een nieuwe zin in een familie die generaties lang vooral heeft gezwegen.