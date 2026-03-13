ECONOMIE
Alcaraz voor vijfde jaar op rij naar halve finale Indian Wells

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 9:22
INDIAN WELLS (ANP/AFP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft voor het vijfde jaar op rij de halve finale van het masterstoernooi van Indian Wells bereikt. De 22-jarige Spanjaard won met 6-3 6-4 van de Brit Cameron Norrie.
Alcaraz breidde zijn ongeslagen reeks in 2026 daarmee uit tot zestien partijen. Hij schreef dit jaar al de Australian Open en het tennistoernooi in Qatar op zijn naam.
In de halve finale neemt Alcaraz het op tegen Daniil Medvedev. De Rus versloeg de Britse titelverdediger Jack Draper met 6-1 7-5.
