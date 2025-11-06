ECONOMIE
Burgemeester: situatie Ter Apel is dramatisch en teleurstellend

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 17:24
SELLINGEN (ANP) - De druk op het dorp Ter Apel is enorm nu het weer te vol is bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers, zegt burgemeester Jaap Velema (Westerwolde). "Dit is dramatisch en teleurstellend." Volgens Velema ervaren inwoners en ondernemers dagelijks de gevolgen van de overbelasting. "Begrip voor opvang is er, maar de maat is vol."
Sinds september is het weer regelmatig te vol in het centrum; afgelopen nacht waren er 2167 mensen. "De grens ligt bij 2000 asielzoekers in Ter Apel, en dat is niet willekeurig: het gaat om de beheersbaarheid en veiligheid voor asielzoekers, medewerkers, inwoners en ondernemers", aldus de burgemeester.
De burgemeester heeft de minister "herhaaldelijk en met klem verzocht om structurele maatregelen". Ook nu vraagt hij de minister om provincies en gemeenten aan tafel te roepen om een oplossing te vinden. "Met als resultaat een betere spreiding over het land en uitvoering van de spreidingswet", voorziet Velema.
