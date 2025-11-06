ECONOMIE
29 mensen aangehouden bij bezetting Fokkergebouw

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 17:25
PAPENDRECHT (ANP) - De politie heeft 29 mensen opgepakt die een pand van vliegtuigonderdelenbouwer Fokker in Papendrecht hadden bezet. De actievoerders gingen donderdagochtend het gebouw in. Een deel ketende zich vast.
Ook hingen demonstranten banners aan het gebouw. Buiten stond een groepje actievoerders voor een steunbetuiging. De demonstranten eisen dat Fokker stopt met de productie van onderdelen voor de F-35, die bij het Israëlische leger zouden belanden. Fokker gaat niet in op vragen. Het bedrijf laat alleen weten dat demonstranten de "werkomgeving" van het bedrijf verstoorden.
Een woordvoerder van actiegroep Fok Fokker zegt dat er mensen gewond zijn geraakt door het handelen van de politie bij de arrestaties. De politie zegt dat er niemand gewond raakte. Een aantal mensen werd geboeid naar buiten gebracht, omdat zij volgens de politie niet meewerkten met de aanhouding. Het uitzetten van de demonstranten uit het gebouw werd aan het zicht van omstanders onttrokken door busjes van de ME.
