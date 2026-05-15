Burgemeester Stadskanaal: deze week melding gedaan bij inspectie

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:46
STADSKANAAL (ANP) - De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van de zaak waarin twee vrouwen worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Dat zei Klaas Sloots, burgemeester van Stadskanaal, in een verklaring vrijdagmiddag die live te volgen was bij streekomroep RTV1. "Het is belangrijk dat de kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen een volledig beeld krijgen."
In de zaak zijn donderdag twee vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden. Ze worden ervan verdacht twee kinderen van zes en zeven jaar ernstig te hebben mishandeld. Het gaat in beide gevallen om een kind van deze twee moeders.
In een deel van de Groningse gemeente is een noodverordening van kracht vanwege de onrust die er rondom de zaak is ontstaan. Donderdag gooide een groep mensen ruiten in bij drie woningen. Ook waren er oproepen op sociale media om de openbare orde te verstoren. Om escalatie te voorkomen, kondigde de burgemeester een noodverordening af.
