VS en VK haalden hoogverrijkt uranium uit Venezuela

door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 14:45
anp150526093 1
CARACAS (ANP) - De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS gebracht. Dat meldden de landen in een verklaring. Het materiaal werd eind april verpakt en begin mei naar de Amerikaanse staat South Carolina gebracht.
Het gaat volgens de landen om uranium uit de enige kerncentrale van het land. Dat was oorspronkelijk geleverd aan Venezuela voor wetenschappelijk onderzoek en het steriliseren van medische benodigdheden, voedsel en andere goederen.
Als hoogverrijkt uranium verder wordt behandeld, zouden hier kernwapens van gemaakt kunnen worden. Volgens de landen is de missie twee jaar sneller afgerond dan oorspronkelijk gepland was. De VS noemen het een "belangrijke mijlpaal op het gebied van nucleaire veiligheid".
De National Nuclear Security Administration (NNSA) van de VS heeft wereldwijd tot nu toe meer dan 7300 kilo aan nucleair materiaal dat niet meer nodig was voor onderzoeksdoeleinden verwijderd of laten verwijderen.
