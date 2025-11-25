ECONOMIE
Economie Gaza verwoest, overlevingskansen bedreigd volgens VN

door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 11:47
GENÈVE (ANP/AFP) - De Israëlische aanvallen op de Gazastrook hebben volgens de VN-organisatie UNCTAD "alle pijlers onder de Palestijnse economie aanzienlijk ondermijnd". De overlevingskans voor Gaza wordt bedreigd, zegt de VN-Conferentie inzake Handel en Ontwikkeling (UNCTAD) in een rapport.
"De aanhoudende en systematische verwoestingen veroorzaken twijfel over de capaciteit van Gaza om zich te herstellen als een plaats voor een leefbare samenleving." Wederopbouw zou decennia duren en zeker 70 miljard dollar (61 miljard euro) kosten. UNCTAD stelt vast dat alles is verwoest, zoals de woonruimte, de voedselvoorziening en de gezondheidszorg. Het is "volkomen een ruïne".
UNCTAD hoopt op een allesomvattend en substantieel plan voor herstel, waarbij gecoördineerde internationale hulp samengaat met het wegnemen van beperkingen op het verkeer van personen, de handel en investeringen. De organisatie roept ook op tot een 'noodbasisinkomen' voor de Palestijnen die er wonen.
